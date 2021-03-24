وزير المالية: مخصصات مالية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنهم يستهدفون خفض العجز الكلي بالموازنة العامة الجديدة إلى 6.6% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولى 1.5%.



وأضاف "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"،المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك مخصصات مالية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 1.5 مليار جنيه.



وتابع: "هناك زيادة في المعاش يستفيد منها 10 ملايين من أصحاب المعاشات بالموازنة العامة الجديدة".

