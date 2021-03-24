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هل تتعرض مصر للغلق في الموجة الثالثة؟.. وزير المالية يجيب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مصر واحدة من دول قليلة حول العالم مستمرة في تحقيق نمو إيجابي رغم أزمة كورونا.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"،المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،:"الحمد لله تجاوزنا الموجتين الأولى والثانية من كورونا دون إغلاق، ولن يتم ذلك حتى لو لا قدر الله تعرضنا لموجة ثالثة".

واستكمل: "كل دول العالم بتصرف على النوتة وبعد كورونا هتشوف هنتصرف إزاي"، لافتُا إلى أن مصر تبني نحو 16 مدينة جديدة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن كل قطاعات الدولة تم ضخ أموال أكثر من المعتاد فيها وعلى رأسها القطاع الطبي.

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