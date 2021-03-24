Advertisements

رئيس "التأمين الاجتماعي": تخصيص "معاشين" لشهداء كورونا من الأطقم الطبية (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إن 52% من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا تتراوح قيمته ما بين ألف وألفي جنيه.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «ما يقرب من 40 ألف شخص فقط يتقاضون معاشا أقل من ألف جنيه بحد أدنى 900 جنيه، بينما 20% من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا تتراوح قيمته من ألفي جنيه إلى 3 آلاف جنيه».

وأوضح أن 10 % من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا يتراوح من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه، بينما يحصل ما يقرب من نصف مليون شخص على معاش يتراوح ما بين 4 و5 آلاف جنيه، وحوالي 250 ألف شخص يتقاضون معاش أعلى من 5 آلاف بحد أقصى 12 ألف شخص.

وأشار عوض إلى أن أسر شهداء كورونا من الأطقم الطبية تتقاضى معاشين، يشمل معاش الوفاة الطبيعية، ومعاش تأمين إصابات العمل.

أخبار تهمك

رئيس رابطة الدوري الإسباني يوجه نصيحة إلى ميسي

منذ 36 دقيقة

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 5 ساعات

"النقاز ضمن الترشيحات وتصريح طاهر".. أبرز 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 24 مارس 2021

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ حوالي 5 ساعات

"علاقة غير شرعية".. اعترافات مثيرة للمتهمين في واقعة قتل شاب بالوراق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 10 ساعة

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقة في عهد لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 م

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

08:00 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها