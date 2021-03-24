رئيس "التأمين الاجتماعي": تخصيص "معاشين" لشهداء كورونا من الأطقم الطبية (فيديو)

قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إن 52% من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا تتراوح قيمته ما بين ألف وألفي جنيه.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «ما يقرب من 40 ألف شخص فقط يتقاضون معاشا أقل من ألف جنيه بحد أدنى 900 جنيه، بينما 20% من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا تتراوح قيمته من ألفي جنيه إلى 3 آلاف جنيه».



وأوضح أن 10 % من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا يتراوح من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه، بينما يحصل ما يقرب من نصف مليون شخص على معاش يتراوح ما بين 4 و5 آلاف جنيه، وحوالي 250 ألف شخص يتقاضون معاش أعلى من 5 آلاف بحد أقصى 12 ألف شخص.



وأشار عوض إلى أن أسر شهداء كورونا من الأطقم الطبية تتقاضى معاشين، يشمل معاش الوفاة الطبيعية، ومعاش تأمين إصابات العمل.

