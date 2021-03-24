Advertisements

البورصة الأمريكية تتحول للتراجع بالختام بقيادة قطاع التكنولوجيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
Advertisements
تحولت البورصة الأمريكية للتراجع في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليهبط "ناسداك" بنحو 2 بالمائة، مع خسائر قطاع التكنولوجيا.


وتحولت "وول ستريت" للهبوط بعد تراجع أسهم آبل وفيسبوك ونتفليكس بأكثر من 2 بالمائة.

ومن جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الأمريكي يعكس التفاؤل بشأن الاقتصاد.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنحو 1.1 بالمائة خلال الشهر الماضي بعكس توقعات المحللين، كما تباطأ نمو النشاط الاقتصادي الأمريكي خلال الشهر الجاري.

وعند الختام، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 32420 نقطة.

وانخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى 3889.1 نقطة، كما هبط "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 12961.8 نقطة.

أخبار تهمك

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقة في عهد لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس رابطة الدوري الإسباني يوجه نصيحة إلى ميسي

منذ 36 دقيقة

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 10 ساعة

"النقاز ضمن الترشيحات وتصريح طاهر".. أبرز 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 24 مارس 2021

منذ حوالي 4 ساعات

"علاقة غير شرعية".. اعترافات مثيرة للمتهمين في واقعة قتل شاب بالوراق

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 م

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

08:00 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها