البورصة الأمريكية تتحول للتراجع بالختام بقيادة قطاع التكنولوجيا

تحولت البورصة الأمريكية للتراجع في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليهبط "ناسداك" بنحو 2 بالمائة، مع خسائر قطاع التكنولوجيا.









وتحولت "وول ستريت" للهبوط بعد تراجع أسهم آبل وفيسبوك ونتفليكس بأكثر من 2 بالمائة.





ومن جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الأمريكي يعكس التفاؤل بشأن الاقتصاد.





وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنحو 1.1 بالمائة خلال الشهر الماضي بعكس توقعات المحللين، كما تباطأ نمو النشاط الاقتصادي الأمريكي خلال الشهر الجاري.





وعند الختام، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 32420 نقطة.





وانخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى 3889.1 نقطة، كما هبط "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 12961.8 نقطة.