أول تعليق لـ وزير الخارجية على التصريحات الأخيرة لإثيوبيا (فيديو)

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على التصريحات الأخيرة لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، قائلًا: "تصريحات متكررة أدلى بها رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي عدة مرات".



وأضاف "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"،المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر أثبتت إرادتها السياسية في التوصل لاتفاق حول سد النهضة عندما صيغ اتفاق شاركت فيه إثيوبيا مشاركة كاملة ثم تراجعت عن التوقيع عليه،وهو الاتفاق الذي صيغ في واشنطن.



وتابع:"نأمل أن يكون هناك إرادة سياسية من الجانب الإثيوبي للتوقيع على اتفاق"، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا واضحة لتحقيق مصالح الدول الثلاث وليس مصالحها فقط، وتعاملت بالمرونة اللازمة.



