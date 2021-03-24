Advertisements

أول تعليق لـ وزير الخارجية على التصريحات الأخيرة لإثيوبيا (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
علق سامح شكري، وزير الخارجية، على التصريحات الأخيرة لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، قائلًا: "تصريحات متكررة أدلى بها رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي عدة مرات".

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"،المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر أثبتت إرادتها السياسية في التوصل لاتفاق حول سد النهضة عندما صيغ اتفاق شاركت فيه إثيوبيا مشاركة كاملة ثم تراجعت عن التوقيع عليه،وهو الاتفاق الذي صيغ في واشنطن.

وتابع:"نأمل أن يكون هناك إرادة سياسية من الجانب الإثيوبي للتوقيع على اتفاق"، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا واضحة لتحقيق مصالح الدول الثلاث وليس مصالحها فقط، وتعاملت بالمرونة اللازمة.

أخبار تهمك

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس رابطة الدوري الإسباني يوجه نصيحة إلى ميسي

منذ ساعة و نصف

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ نصف ساعة

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 8 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

"النقاز ضمن الترشيحات وتصريح طاهر".. أبرز 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 24 مارس 2021

منذ حوالي 4 ساعات

"علاقة غير شرعية".. اعترافات مثيرة للمتهمين في واقعة قتل شاب بالوراق

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

08:59 م

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

08:00 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها