إبراهيم عيسى: قانون الأحوال الشخصية "يُحقر" المرأة ولا يحترمها كمواطنة كاملة الأهلية (فيديو)

انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، قانون الأحوال الشخصية في تعامله مع المرأة على أنها مواطنة غير كاملة الأهلية.



وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "لما أشوف يعني ايه مجتمع علاقته ازاي بالمرأة كمواطنة، ببص على قانون الأحوال الشخصية الحاكم في العلاقات الشخصية بين الزوجية".



وأضاف "هل هو قانون يحترمها كمواطنة كاملة الأهلية أم قانون قرون وسطى ويحقر المرأة فيما يزعم أنه يعظمها ويحترمها ويعمل حق ولاية للرجل والمرأة وينحاز للرجل بأنه هو الوالي والولي وأن المرأة لا تستطيع أن تفتح حساب لابنها بدون موافقة الأب".



