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طهران مهاجمة واشنطن: تدعي أن الكرة في ملعبنا بينما تواصل انتهاك الاتفاق النووي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "يدعي أن الكرة في ملعب إيران بينما تواصل بلاده انتهاك الاتفاق النووي".

 

وكتب في تغريدة اليوم الأربعاء ردا على بلينكن: "الإدارة الأمريكية الجديدة تدعي أن الكرة الآن في ملعبنا بينما لا تزال تنتهك الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

 

وأضاف "العقوبات الأمريكية الجائرة ضدنا ستفشل ولن تؤدي الى أي نتيجة. إدارة بايدن اعترفت أن سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها ترامب ضد إيران فشلت، لكنها تواصل تنفيذها عمليا".


وكان بلينكن أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي انسحبت منه عام 2018، قائلا إن "الكرة في ملعب إيران".

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