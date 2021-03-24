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غادة والي: السيسي وجه بإعادة الحقوق لأصحابها.. "المعاشات في إيد أمينة" (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أشادت غادة والي، وكيل الأمين العام الأمم المتحدة، بالإعلامي أحمد موسى على اختياره حلقة اليوم التي تهم كل مواطن، وهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدة أن المعاشات في يد أمينة.

وأوضحت غادة والي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي وجه بإعطاء الناس حقوقهم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، كما كان حريصًا على وضع كل الحقوق في القانون.

وأكدت أن الرئيس السيسي لعب دورًا كبيرًا من أجل إنهاء التشابكات المالية، مضيفة: «عملنا حصر وعدينا الفلوس منذ الثمانينيات».

وأشارت إلى أنه خلال توليها وزارة التضامن حدثت «خناقات مستمرة» مع وزارة المالية من أجل فض التشابكات المالية قبل أن يتدخل الرئيس السيسي.


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