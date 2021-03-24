ميدو: الشناوي وطارق حامد وصلاح لا غني عنهم في قائمة المنتخب الأولمبي





أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو الشناوي وطارق حامد ومحمد صلاح "لا غني عنهم" في قائمة المنتخب الأوليمبي بالأولمبياد





وخلال برنامجه أوضة اللبس قال: جميع حراس المنتخب الأوليمبي مميزين، لكن الشناوي "في مستوي مختلف" وانضمامه لقائمة المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد سيضيف الكثير من الثقة للاعبي خط الدفاع، خاصة في المباريات الكبيرة





وتابع: تعامل لاعبي المنتخب الأوليمبي مع الإعلام "مهم" ويعطي للاعبين الثقة داخل الملعب