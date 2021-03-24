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ميدو: الشناوي وطارق حامد وصلاح لا غني عنهم في قائمة المنتخب الأولمبي
الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:33 م
مصطفى صابر
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو الشناوي وطارق حامد ومحمد صلاح "لا غني عنهم" في قائمة المنتخب الأوليمبي بالأولمبياد
وخلال برنامجه أوضة اللبس قال: جميع حراس المنتخب الأوليمبي مميزين، لكن الشناوي "في مستوي مختلف" وانضمامه لقائمة المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد سيضيف الكثير من الثقة للاعبي خط الدفاع، خاصة في المباريات الكبيرة
وتابع: تعامل لاعبي المنتخب الأوليمبي مع الإعلام "مهم" ويعطي للاعبين الثقة داخل الملعب
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