موراتا يتمنى بقاء رونالدو في يوفنتوس

تمنى الإسباني ألبارو موراتا مهاجم فريق يوفنتوس بقاء زميله كريستيانو رونالدو في فريق "السيدة العجوز" على الرغم من تفهمه للإحباط الذي يشعر به النجم البرتغالي بسبب الموسم السيئ للفريق الإيطالي.





وأكد موراتا في مؤتمر صحافي "لو كنت رئيس نادي مدريد، سأتعاقد مع كليهما. إنهما مختلفان، هولاند قلب هجوم ومبابي لديه كل شيء للهيمنة على كرة القدم في السنوات القادمة. من الجيد رؤيتهما وهو يلعبان، وهما مستقبل كرة القدم".





وتطرق موراتا (28 عاماً) للحديث عن رونالدو، وأقر بأن فريقه يمر بفترة سيئة بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو، والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، لكنه أعرب عن ثقته في استمرارية صاروخ ماديرا مع الفريق.





وقال "فقدنا معظم أهدافنا أو أنها أصبحت صعبة. بالنسبة لكريستيانو، على الرغم من أنه من الطبيعي عندما تكون معتاداً على الفوز بدوري أبطال أوروبا، فإن عدم الوصول إلى ربع النهائي أمر صعب، لكن عليك أن تنظر إلى الأهداف التي أمامنا لأن الموسم لم ينته بعد".





وأكد المهاجم الإسباني أنه لم يتكلم مع رونالدو حول مستقبله "ليس لدي أي فكرة، أنا لا أتحدث معه حقاً عن كرة القدم؛ فقط عند التحضير للمباريات والتكيف مع تحركاته".





وأردف "في الحياة يمكن أن يحدث أي شيء، وآمل أن يبقى وأن أكون هناك لرؤيته لأن أي شخص يحب اللعب مع أفضل اللاعبين. أهم شيء أن يكون سعيداً، لأنه شخص رائع وأنا معجب به بسبب مسيرته المهنية وهو محترف رائع. أتمنى أن أتمكن من اللعب معه العام المقبل''.





وأكد أن "اللعب مع كريستيانو مختلف تماماً. يجب أن تتكيف مع العديد من الأمور، منحته بكل سرور العديد من التمريرات الحاسمة هذا العام، وهي الأكثر في مسيرتي".





وعن سرجيو راموس الذي لم يجدد عقده مع النادي "الملكي" على الرغم من انتهاء عقده بعد ثلاثة أشهر فقط، قال موراتا "إنه قائد، وهو دائماً ما يهتم بزملائه في الفريق، سواء كانوا صغارا أم لا. ولا يسعني إلا أن أتمنى له الأفضل، وأن ما يقرره يجعله سعيدا ويستمر في الانضمام إلى المنتخب حيث يواصل دعمنا، ويقدم كل ما يقدمه دائماً، وأن يسجل العديد من الأهداف كما يفعل مع ريال مدريد''.



