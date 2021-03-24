وزير الخارجية: ندرك جيدًا كيفية التعامل مع كافة السيناريهات المحتملة لسد النهضة (فيديو)

قال سامح شكري، وزير الخارجية،: "نستمر في مسعانا بالتوثيق مع الأشقاء في السودان في قضية سد النهضة"، مؤكدًا أن مصالح مصر والسودان مصالح مشتركة.



وشدد "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"،المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، على أن قضية سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر.



وأضاف وزير الخارجية، أن الحكومة لا تدخر فيه أي جهد في ملف سد النهضة، وتدرك جيدًا كيفية التعامل فيه مع كل السيناريوهات المحتملة.

