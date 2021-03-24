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2 % تراجع في سعر البيتكوين خلال التعاملات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
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تحولت عملة البيتكوين للهبوط بأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتهبط أدنى 54 ألف دولار.

وكانت العملة المشفرة ارتفعت في وقت سابق من التعاملات أعلى 57 ألف دولار، بعد تغريدة للملياردير الأمريكي "إيلون موسك".

وقال "موسك" إنه في الوقت الحالي يمكن شراء سيارة "تسلا" بالبيتكوين، مضيفاً أن الدفع عن طريق العملة المشفرة سيكون متاحًا أيضًا للعملاء خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول انتقد العملات المشفرة واصفاً إياها بأنها أصل للمضاربة، وليست مخزن للقيمة.

وبحلول الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت البيتكوين بنحو 2.4 بالمائة إلى 53.880 ألف دولار، كما هبطت الإيثريوم بنسبة 6 بالمائة إلى 1602.11 دولار.

وخلال نفس الفترة، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 1.670 تريليون دولار، مقارنة مع 1.716 تريليون دولار قبل 24 ساعة مضت، بحسب "كوين ماركت كاب".

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