بعثة منتخب ليبيريا تصل الرياض لمواجهة المنتخب السعودي الأولمبي ودياً

وصلت بعثة منتخب ليبيريا الأول مساء اليوم، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض استعدادًا للمواجهتين الوديتين أمام المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

وسيلتقي المنتخب وديًا مع منتخب ليبيريا الأول يومي 27 و 30 مارس الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن خطة الإعداد لمعسكر المنتخب المقام حاليًا بالرياض استعدادًا لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في يوليو المقبل.

من جانبه رحّب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ببعثة المنتخب الليبيري متمنيًا لهم طيب الإقامة، كما أعرب عن أمله في أن يحقق المنتخب السعودي تحت 23 عامًا الفائدة من المباراتين ومن معسكره الحالي سعيًا لتقديم صورة مشرفة للكرة السعودية في الأولمبياد القادم .