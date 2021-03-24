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خبير يكشف: أخطاء لغوية في موكب المومياوات الملكية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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كشف بسام الشماع، المؤرخ المعروف، عن وجود أخطاء فنية في موكب المومياوات الملكية، المزمع إقامته يوم ٣ أبريل المقبل، وهوالموكب المقرر انطلاقه من المتحف المصري في التحرير إلى مقر العرض النهائي لـ 22 مومياء ملكية في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

وقال الشماع، ضمن تلك الأخطاء العبارات الموجودة على العربات التي ستحمل جثامين ملوك مصر، حيث كُتب عليها.

من الأخطاء الجسيمة في الموكب، ترجمة مصطلح موكب المومياوات الملكية، فالعبارة المكتوبة على العربات باللغة الإنجليزية هي The Pharaohs Golden parade، والتي تعني بالعربية موكب الفراعنة الذهبي، في حين أن التسمية هي "موكب المومياوات الملكية"، فكان يجب أن تكون العبارة بالإنجليزية هي Royal mummies parade، وليس المكتوب على العربات.

وتابع الشماع أقترح على وزارة السياحة والآثار ضرورة تصحيح هذه العبارات، لأنه من الصحيح أن تكون العبارة العربية هي هي نفسها العبارة باللغة الإنجليزية ولا تُكتب عبارة تعني شيئًا آخر.

وتساءل الشماع، لماذا العبارة بالعربية "موكب المومياوات" ثم بالإنجليزية "الفراعنة"؟ وهل الملكات الأربع "فراعنة"؟، وهل خبراء الآثار متأكدون أن الملك سقنن رع تاعا الثاني أخذ لقب "فرعون"؟.

وأشار إلى أن لفظة Pharaohs تعني فراعنة أو فراعين وهو مسمى خاطئ لأجدادنا، خاطئ حيث أن التسمية الصحيحة هي "قدماء المصريين".

وقال الشماع إن صورة الجعران الناشر جناحيه على العربات يختلف عن الجعران الناشر جناحيه الذي نحته المصري القديم ويمكن ملاحظة تلك الفروقات من الصور.
خبير يكشف: أخطاء لغوية في موكب المومياوات الملكية
خبير يكشف: أخطاء لغوية في موكب المومياوات الملكية
خبير يكشف: أخطاء لغوية في موكب المومياوات الملكية
خبير يكشف: أخطاء لغوية في موكب المومياوات الملكية
خبير يكشف: أخطاء لغوية في موكب المومياوات الملكية
خبير يكشف: أخطاء لغوية في موكب المومياوات الملكية
خبير يكشف: أخطاء لغوية في موكب المومياوات الملكية
خبير يكشف: أخطاء لغوية في موكب المومياوات الملكية
خبير يكشف: أخطاء لغوية في موكب المومياوات الملكية
خبير يكشف: أخطاء لغوية في موكب المومياوات الملكية

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