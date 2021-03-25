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وزير الخارجية: لا نستبعد اللجوء إلى مجلس الأمن مرة أخرى لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 07:58 ص
سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
شيماء حسن
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه لا يستبعد اللجوء إلى مجلس الأمن مرة أخرى كأحد السيناريوهات المطروحة لحل أزمة سد النهضة.

وأضاف "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الأربعاء": "نتحدث عن الخطوة المباشرة التالية وهي الانخراط مرة أخرى تحت رعاية الكونغو في عملية تفاوضية في مرحلة حساسة لأن الوقت ضيق".

وتابع وزير الخارجية المصري: "إذا لم يكن هناك فعالية وانخراط كامل من كل الأطراف، فالوقت لن يسعفنا وسيأتي الملء الثاني، خاصة أن التصريحات الإثيوبية وإقدامها على الملء بغض النظر عن التوصل للاتفاق فيه خرق تام لاتفاقية المبادئ، إذا تم تجاوز المرة الأولى والتأثير الضخم الذي سيقع على السودان جراء أي ملئ أحادي قد يجعل الأمر يتعدى مراحل التفاوض مرة أخرى".

واستطرد: "لدينا سيناريوهات عديدة يتم تقديرها والاختيار فيما بينها بما سيعود بأكبر درجة من النفع، واللجوء إلى مجلس الأمن من ضمن الأمور المتاحة وهناك أطروحات متاحة أخرى، الاهتمام الدولي وما رصدناه وما كان محل مشاورات الثنائية يبشر بهذا الاهتمام على مستوى القوى العظمى في العالم التي تدرك وصولنا إلى مرحلة مهمة وتدرك دفع جهود التسوية والتوصل إلى اتفاق وبيان إلى أي مدى هذه الجهود ستكون فاعلة هو أمر نستكشفه من مواصلة الاتصالات وتشجيع هذه الأطراف واتخاذ مواقف موضوعية وساعية للاتفاق".

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