مروة السلحدار تكشف عن سبب جنوح سفينة قناة السويس

كشفت القبطان بحري مروة السلحدار، حقيقة الأنباء المتداولة حول تسببها في جنوح السفينة البنمية في مجرى مياه قناة السويس، قائلة: "أنا طول اليوم بنفي الخبر دا، وأنا مكنتش بعمل على المركب دا، أنا بعمل في مركب تانية خالص، دائمًا ما يتم التنمر على قيادة السيدات، بس أنا بسوق كويس"





وتابعت "السلحدار"، خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أنها بدأت عملها في عام 2015 بعدما تخرجت من الأكاديمية البحرية، وبعد ذلك عملت على المركب "عايدة 4"، وشاركت في افتتاح قناة السويس الجديدة، معقبة: "المركب بتاعتي بتمر من قناة السويس كل شهر مرة أو مرتين".



