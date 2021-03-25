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مروة السلحدار تكشف عن سبب جنوح سفينة قناة السويس

الخميس 25/مارس/2021 - 05:58 ص
سفينة - أرشيفية
سفينة - أرشيفية
كساب أحمد
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كشفت القبطان بحري مروة السلحدار، حقيقة الأنباء المتداولة حول تسببها في جنوح السفينة البنمية في مجرى مياه قناة السويس، قائلة: "أنا طول اليوم بنفي الخبر دا، وأنا مكنتش بعمل على المركب دا، أنا بعمل في مركب تانية خالص، دائمًا ما يتم التنمر على قيادة السيدات، بس أنا بسوق كويس"

وتابعت "السلحدار"، خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أنها بدأت عملها في عام 2015 بعدما تخرجت من الأكاديمية البحرية، وبعد ذلك عملت على المركب "عايدة 4"، وشاركت في افتتاح قناة السويس الجديدة، معقبة: "المركب بتاعتي بتمر من قناة السويس كل شهر مرة أو مرتين".

ولفتت إلى أن جنوح المراكب أمر قد يحدث في أي منطقة في العالم، وقد يكون ناتجًا عن خطأ بشري، أو بسبب خطا بشري أو عطل في المركب، مشيرة إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس لها متطلبات معينة مثل تواجد مرشد من هيئة قناة السويس على المركب، معقبًة: "ممكن يتغير خلال مرور المركب من قناة السويس 3 مرشدين، وبيكون المرشد المسؤول عن سلامة مرور المركب".

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