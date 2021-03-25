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أسعار الذهب اليوم الخميس 25-3-2021.. المعدن الأصفر يلتقط الأنفاس ويستعد للارتفاع

الخميس 25/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في الاسواق المحلية في بداية التعاملات اليوم  الخميس 25-3-2021، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.

أسعار الذهب في مصر اليوم :

سعر الذهب عيار 24 يسجل 874.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 765جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 يسجل 655.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6120 جنيهًا


أسعار الذهب العالمية

تعافت أسعار الذهب عالمياً في نهاية التعاملات تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات اقتصادية، بعد أن تراجع المعدن الأصفر في ثلاث جلسات متتالية.

وتباطأ نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، مع ارتفاع أسعار البيع وتكاليف المدخلات، كما تراجعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.

وبالإضافة إلى البيانات السلبية، استفاد الملاذ الآمن أيضاً من إجراءات الإغلاق في أوروبا مع تزايد إصابات "كوفيد-19".

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب رغم صعود الدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 1733.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1735.42 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 92.48.

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