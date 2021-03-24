حسن السندبيسي حكماً لأول مباراة في تاريخ الميني فوتبول بالدوري الممتاز

أسندت لجنة حكام لعبة الميني فوتبول بالإتحاد المصري للعبه، إدارة مهمة لقاء إنبي وحلايب وشلاتين، في إفتتاح منافسات النسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز إلى حكم الدرجة الأولى حسن السندبيسي .



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية من عصر اليوم الخميس على ملعب العاصمة الإدارة الجديدة، وستذاع على الهواء مباشرة .



يحضر اللقاء أحمد سمير رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول، وأحمد الجيزاوي رئيس منطقة المنوفية للعبه، وعدد كبير من القيادات الرياضية .



ويعد السندبيسي أحد مواليد شبين الكوم بالمنوفية، وحكم درجة أولى سابق بالإتحاد المصري لكرة القدم، وكان قد وصل إلى السن القانوني في التحكيم قبل موسمين .



وأدار العديد من المباريات الهامة في الأقسام المختلفة على مدار عمله في التحكيم المصري قبل أن يتولى مؤخراً رئاسة لجنة حكام المنوفية بالميني فوتبول .