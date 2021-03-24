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حسن السندبيسي حكماً لأول مباراة في تاريخ الميني فوتبول بالدوري الممتاز
الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:50 م
مصطفى الجندي
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أسندت لجنة حكام لعبة الميني فوتبول بالإتحاد المصري للعبه، إدارة مهمة لقاء إنبي وحلايب وشلاتين، في إفتتاح منافسات النسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز إلى حكم الدرجة الأولى حسن السندبيسي .
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية من عصر اليوم الخميس على ملعب العاصمة الإدارة الجديدة، وستذاع على الهواء مباشرة .
يحضر اللقاء أحمد سمير رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول، وأحمد الجيزاوي رئيس منطقة المنوفية للعبه، وعدد كبير من القيادات الرياضية .
ويعد السندبيسي أحد مواليد شبين الكوم بالمنوفية، وحكم درجة أولى سابق بالإتحاد المصري لكرة القدم، وكان قد وصل إلى السن القانوني في التحكيم قبل موسمين .
وأدار العديد من المباريات الهامة في الأقسام المختلفة على مدار عمله في التحكيم المصري قبل أن يتولى مؤخراً رئاسة لجنة حكام المنوفية بالميني فوتبول .
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية من عصر اليوم الخميس على ملعب العاصمة الإدارة الجديدة، وستذاع على الهواء مباشرة .
يحضر اللقاء أحمد سمير رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول، وأحمد الجيزاوي رئيس منطقة المنوفية للعبه، وعدد كبير من القيادات الرياضية .
ويعد السندبيسي أحد مواليد شبين الكوم بالمنوفية، وحكم درجة أولى سابق بالإتحاد المصري لكرة القدم، وكان قد وصل إلى السن القانوني في التحكيم قبل موسمين .
وأدار العديد من المباريات الهامة في الأقسام المختلفة على مدار عمله في التحكيم المصري قبل أن يتولى مؤخراً رئاسة لجنة حكام المنوفية بالميني فوتبول .
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