عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، منذ قليل وفاة شقيقة والدها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



حيث كتبت رانيا محمود ياسين، في منشور لها قائلة:" البقاء لله في عمتي الغاليه الحاجه أمال ياسين "انا لله وانا لله راجعون "خالص عزائي للاسره ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".



في سياق متصل، أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين عن اسم شخصيتها في مسلسلها الجديد "الطاووس"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة:"ليلى نصار، مسلسل الطاووس، رمضان 2021، بإذن الله فضله وكرمه نجاح كبير ".



مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، مها نصار، فرح الزاهد، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف كريم الدليل.



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، داليا البحيري، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.

