Advertisements

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، منذ قليل وفاة شقيقة والدها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث كتبت رانيا محمود ياسين، في منشور لها قائلة:" البقاء لله في عمتي الغاليه الحاجه أمال ياسين "انا لله وانا لله راجعون "خالص عزائي للاسره ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

في سياق متصل، أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين عن اسم شخصيتها في مسلسلها الجديد "الطاووس"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة:"ليلى نصار، مسلسل الطاووس، رمضان 2021، بإذن الله فضله وكرمه نجاح كبير ".

مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، مها نصار، فرح الزاهد، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف كريم الدليل.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، داليا البحيري، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.
عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين
عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين
عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين
عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

أخبار تهمك

"النقاز ضمن الترشيحات وتصريح طاهر".. أبرز 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 24 مارس 2021

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ حوالي 6 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس رابطة الدوري الإسباني يوجه نصيحة إلى ميسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

"علاقة غير شرعية".. اعترافات مثيرة للمتهمين في واقعة قتل شاب بالوراق

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

هكذا روج طارق الإبياري لحلقته الجديدة في برنامج "هزر فزر" مع الفنانة هنا الزاهد

"أعلم وأشعر بما أنتي فيه ربنا يصبرك".. بهذه الكلمات رانيا محمود ياسين تواسي داليا البحيري

بكلمات مؤثرة.. رانيا محمود ياسين تنعي وفاة والد داليا البحيري

رانيا محمود ياسين عن سر رشاقتها: "خسيت بسبب القهر"

الناس الحلوة.. رانيا محمود ياسين تستعيد صور والداها مع نجوم الزمن الجميل

رانيا محمود ياسين تنشر صورة لوالداها برفقة ياسر عرفات عبر إنستجرام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

08:59 م

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

08:00 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها