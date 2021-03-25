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عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

الخميس 25/مارس/2021 - 12:02 ص
لحظة تسليم الطفل
لحظة تسليم الطفل
هبة عبد الحفيظ
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حصلت بوابة "الفجر" على الصور الأولى، لحظة تسليم قوات الشرطة للطفل المختطف من الممرضة المزيفة لأسرته بمستشفى الشرطة.

وأصدرت نيابة السيدة زينب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد سمهان، قرار بحبس المتهمة بخطف طفل من والدته بمستشفى أبوالريش، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، على يد سيدة ترتدي «بالطو أبيض» ادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، تم تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع، حيث تبين أن المتهمة استقلت فور خروجها من المستشفى عددًا من سيارات الأجرة لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)
عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)
عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)
عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)
عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)
عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)
عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)
عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)
عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)
عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

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