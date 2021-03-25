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فيديو تحدي كوميدي بين مازو نجل عمرو الليثي وشيكو

الخميس 25/مارس/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الفنان الشاب محمد عمرو الليثي " مازو"، عن إجابة ساخرة من شيكو على أحد أسئلته.

ووجه مازو عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على Instagram، سؤالا قال فيه "أتفه حاجة متقدرش تعيش من غيرها"؟
ليرد شيكو ساخرًا: "خالك"، في إشارة لخال مازو، المخرج معتز التوني.

ورد نجل الليثي متحديًا شيكو: "بتتريق على خالو بس حب في خالو، ملعوبة، حلوة منك دلوقتي يا أستاذ شيكو أنت ما سيبتش حد في الأسرة ماسفلتوش، أعتقد كده مش فاضل غير واحد وأنت عارفه وفاهم إنك مش هتعرف تلعب معاه ولا إيه"؟.

مسلسل "اللعبة: ليفل الوحش" عرض عبر منصة شاهد vip، إخراج معتز التوني، ويشارك في البطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، محمد عمرو الليثي

يذكر أن محمد عمرو الليثي قد شارك في الجزء الأول من مسلسل اللعبة وأيضا فيلم "جحيم في الهند" والبرنامج الكوميدي "أشرف يقدمه أيمن" وبرنامج "شكشك شو"، كما شارك بمسلسل " عمر ودياب ".

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