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مانشيني يتوقع مواجهة صعبة لإيطاليا أمام إيرلندا الشمالية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
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يتوقع المدير الفني لمنتخب إيطاليا روبرتو مانشيني أن مواجهة منتخب إيرلندا الشمالية ستكون صعبة، عندما يلتقيان في بداية تصفيات كأس العالم غداً الخميس.


وأضاف مانشيني عن منافسه "يتمتع المنافس بقوة بدنية لكنه يقدم أداء مختلفاً قليلاً عن باقي المنتخبات البريطانية. إنهم يدافعون دائما بشكل جيد للغاية ولا يتركون للمنافس مساحة كبيرة ويتميزون بالهجمات المرتدة".


وأعرب قائد يوفنتوس وإيطاليا جيورجيو كيليني عن قلقه أيضا من تهديدات فريق المدرب إيان باراكلاف، رغم إخفاقه في الفوز بأي مباراة رسمية خلال الوقت الأصلي منذ الانتصار 1-0 على روسيا البيضاء في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في يونيو (حزيران) 2019.


وقال كيليني "لن تكون مباراة سهلة لعدة أسباب. سنواجه فريقا مختلفاً عنا تماماً من حيث الخصائق. إذا نجحوا في غلق المساحات ستتسم فرصهم بالخطورة".


وستخضع قدرة مانشيني على إبقاء لاعبيه في نشاط دائم للاختبار، إذ أن فريقه سيكون في وضع غير معتاد بخوض ثلاث مباريات خلال أسبوع واحد.


وبعد مواجهة إيرلندا الشمالية، سيسافر المنتخب الفائز بكأس العالم أربع مرات إلى بلغاريا وليتوانيا لخوض آخر مباراتين قبل بطولة أوروبا الصيف الحالي.


وقال مانشيني "إنها مشكلة نوعاً ما، خوض ثلاث مباريات قوية في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر. لكن الصحيح أيضاً أن هذا الفريق يملك عقلية معينة، يتمتعون دائماً بالتركيز الشديد على مدار العامين الماضيين ويدركون من التجربة أنه من المهم بدء مباريات المجموعة بشكل جيد".

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