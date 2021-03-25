جمال عوض: مليون ونصف مواطن كانوا يتقاضون أقل من 300 جينه كـ"معاش" في 2013 (فيديو)

كشف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن حوالي مليون ونصف مواطن كان يتقاضى أقل من 300 جنيه معاش قبل 1 يوليو 2013 وتم رفعها بحلول هذا التاريخ.





وأوضح "عوض" خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن مجموع الزيادات التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي على المعاشات من 2014 وحتى 30 يونيو 2020، بلغت 698 جنيه بالإضافة إلى زيادة 1 يوليو 2020 الـ14%، فإن إجمالي المعاش بلغ 1138 جنيه، خلال سبع سنوات بزيادة 379%، مضيفا أنه في يوليو المقبل ستصبح الزيادة 1286 جنيهًا منذ 2013.





ولفت إلى أن من كان يصرف معاشًا بقيمة 1000 جنيه في 1 يوليو 2013، أصبح معاشه 2538 بزيادة 254% ومع تطبيق زيادة الـ13% سيصبح المعاش في يوليو المقبل 2868.



