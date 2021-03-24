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إبراهيم عيسى: 50% من نساء مصر لا تحصلن على الميراث الشرعي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن نسبة المرأة في المجتمع المصري تكاد تكون 49% من التعداد السكاني بمعنى أن المرأة بالفعل نصف المجتمع المصري، لافتا إلى أن الدول المتقدمة هي التي تعتمد المساواة والمواطنة الكاملة بين الرجل والمرأة بينما الدولة المتأخرة هي التي لا تحقق المساواة وتنتقص من حقوق المواطنة الكاملة للمرأة.


وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن تقدم المجتمعات وثقافتها وحضارتها يقاس بالموقف من المرأة، قائلا: "الدستور المصري ينص على المساواة بين الرجل والمرأة والمواطنة الكاملة، ومفيش تقدم إلا بالمواطنة والدول المتخلفة تنتقص من حقوق المواطنة الكاملة للمرأة".


واستكمل: "قانون الاحوال الشخصية لا يحترم المرأة كمواطنة كاملة الاهلية، وهناك تنمر على المرأة فى المجتمع داخل المؤسسات المراة وعدم احترام وجود المرأة فى العمل، وأيضا الميراث والوصية والمرأة لا تحصل على حظها من الميراث الذى ينص عليها الشرع و50% من مصر لا تعطى المرأة ميراثها".

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