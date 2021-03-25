شاهد.. عيسى: السادات سلمنا للإسلاميين ومبارك تحالف مع الإخوان (فيديو)

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات سلم المجتمع للإسلاميين بعد أن خلق مجتمعًا سلفيًا في مصر.





وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "موقف الرئيس السادات من قانون الأحوال الشخصية الذي سمى بقانون السيدة جيهان السادات والتي كانت تدعمه بصورة كبيرة".





وتابع: "الرئيس السادات عملنا مجتمع سلفي وسلمنا للإخوان والإسلاميين، وفي المقابل كان يأخذ مواقف تجاه المرأة مستنيرة وترك المجتمع نفسه يضم على الإخوان الذي كان ينظر على من يعارضه بأنه خارج الشريعة وضد الدين".



