Advertisements

شاهد.. عيسى: السادات سلمنا للإسلاميين ومبارك تحالف مع الإخوان (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 07:23 ص
السادات ومبارك
السادات ومبارك
شيماء حسن
Advertisements
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات سلم المجتمع للإسلاميين بعد أن خلق مجتمعًا سلفيًا في مصر.

وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "موقف الرئيس السادات من قانون الأحوال الشخصية الذي سمى بقانون السيدة جيهان السادات والتي كانت تدعمه بصورة كبيرة".

وتابع: "الرئيس السادات عملنا مجتمع سلفي وسلمنا للإخوان والإسلاميين، وفي المقابل كان يأخذ مواقف تجاه المرأة مستنيرة وترك المجتمع نفسه يضم على الإخوان الذي كان ينظر على من يعارضه بأنه خارج الشريعة وضد الدين".

واستطرد: "كان المجتمع بيخدم فكرة السلفية ويجعل المجتمع مخه مقفل، والرئيس مبارك مواقفه على مدى الثلاثين سنة كان تحالف مع الإخوان تحت شعار لكم المجتمع ولنا الحكم، وكان الامتياز الاقتصادي اللي موجود للإخوان في مقابل تحالف الأجهزة الأمنية مع السلفيين لتكبيرهم واستخدامهم ضد الإخوان أو استخدام الإخوان ضد السلفيين".

أخبار تهمك

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ يوم

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ يوم

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ يوم

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن سبب ترك محمد منير تشجيع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

دليلك لمعرض الكتاب بدون معلم

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان

إبراهيم عيسى: الدولة ليست ضد الدين.. والإخوان داخل هيكل وزارة التعليم

إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيين من يروجون للأكاذيب دائمًا

شاهد.. تعليق جريء من إبراهيم عيسى على مناقشات إلغاء النصوص الدينية من المناهج الدراسية

إبراهيم عيسى: السادات أخذ قرار التحالف مع الإخوان.. والمجتمع بأكمله دفع الثمن بما فيه هو نفسه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

12:02 ص

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

11:53 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها