فرنسا تتعثر أمام أوكرانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022

تعادل المنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي 1 - 1 مع نظيره الأوكراني يوم الأربعاء في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم ، والتي شهدت أيضا تعادل المنتخبين الفنلندي والبوسني 2 - 2 .





على ملعب "استاد دو فرانس" بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس ، أنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول لصالحه بهدف وحيد رغم سيطرته شبه التامة على مجريات اللعب في هذاالشوط.









وسجل أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة الإسباني هدف التقدم للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 19 .





وفي الشوط الثاني ، تراجع الضغط الفرنسي على الضيوف وظهر المنتخب الأوكراني بشكل أفضل كثيرا مما كان عليه في الشوط الأول ، وترجم صحوته في الشوط الثاني إلى هدف التعادل الذي جاء عبر النيران الصديقة حيث سجله بريسنال كيمبيمبي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57 .



