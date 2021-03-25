كيف تحصل على المساعدات الشهـرية الضمانية من "التضامن"؟

يبحث الكثيرون على كيفية الحصول على مساعدات شهرية ضمانية، وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي تلك المساعدات للأفراد الذين ينبطبق عليهم شروط ومعايير الإستحقاق وتكون قيمة المساعدة 323 جنيها





كما يتم تقديم منحة دراسية شهرية قدرها (40) جنيهًا وبحد أقصى (200) جنيه للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط لمدة ثماني (8) أشهر من أكتوبر إلي مايو من كل عام دراسي.





وتستعرض " الفجر " كافة التفاصيل للحصول علي المساعدات وهي كالأتي:





*الفئة المستحقة:

الأسرة





*الشروط:

ـ ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومه أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانيه شهريه.

ـ أن تكون الأسرة المتقدمه لديها أبناء حديثى الولادة حتى الثمانية عشر عاما والأبناء من سن السادسة حتى الثماتية عشر عاما بمراحل التعليم.

ـ المتقدمين لبرنامج كرامه من المسنيين عمره ( 65 عام )، العجز أو مرض مزمن يحول عجزه أو مرضه المزمن بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبى، الأيتام الذين لاينالون رعايه من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجه الثانيه أو بعد ذلك.

ـ إستيفاء كافة بيانات بتفاصيل الإستمارة الداله على الحاله الإجتماعيه.





*معايير الاستبعاد (الإقصاء) من الاستحقاق:

• العمل بالخارج.

• امتلاك نصف فدان فأكثر.

• امتلاك 3 مواشي فأكثر بغرض التجارة.

• التحاق الأبناء بالتعليم الخاص ) بقيمة أكثر من 2000 جنيه(.

• تقاضي معاش ضمان

• يدفع اشتراك تأميني أكثر من 600 جنيه.

• تقاضي معاش قوات مسلحة شرطة

• امتلاك سيارة من عام 1990 فأكثر جرار توك توك.

• امتلاك عقار لغير غرض السكن.

• امتلاك إدارة مشروع خاص له عائد ثابت أكبر من خط الفقر المحدد.

• العمل بشركة خاصة حكومة وغير مؤمن عليه

• امتلاك مهن حرة.





* إجراءات للحصول علي المعاش: