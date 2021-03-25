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وزير الخارجية يكشف عن الخطوات المقبلة في أزمة سد النهضة

الخميس 25/مارس/2021 - 12:22 ص
سامح شكري
سامح شكري
أمنية فوزي
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه لا زال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق للخروج من أزمة سد النهضة لمنع نشوب توتر وتعقيد في العلاقة المصرية السودانية الإثيوبية إذا ما كانت هناك نوايا خالصة للوصول لاتفاق.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"،المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر تعول على رئيس الاتحاد الإفريقي، وقدرته على رعاية المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مصر ستتعامل بنفس درجة المرونة خلال الفترة المقبلة، للوصول لقواعد تحكم ملء سدالنهضة، وقواعد تحكم الظروف، متابعًا: "نحن نتعامل مع موردطبيعي وتتغير كمية المياه وفقًا للعطاء الإلهي ولا بد أن تكون هناك قواعد للتعامل مع كل الاحتمالات".

واستكمل وزير الخارجية: "لا يجب أن تفعل إثيوبيا شيء على حساب مصر والسودان وعلاقات التعاون بين الدول الشقيقة بعيدًا عن الأحاديث المسترسلة وأحاديث العداء من الجانب الإثيوبي".

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