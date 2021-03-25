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وزير الخارجية: السيسي يثير قضية سد النهضة مع جميع القادة (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 03:15 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
شيماء حسن
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يثير قضية سد النهضة مع جميع الرؤساء وكافة القادة لتوضيح عدالة الموقف المصري، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة المصرية تدرك جيدًا كيفية التعامل مع السيناريوهات المحتملة في القضية.

وأضاف "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر": "الرئيس السيسي يثير هذه القضية مع كافة القادة ويشرح الوضع وسياسة مصر تجاهه وللتوضيح بعدالة هذا الموقف".

وتابع وزير الخارجية: "خلال الفترة الماضية هناك اقتناع كامل على مستوى المجتمع الدولي بضرورة التوصل إلى اتفاق لجدوى ما تطرحه مصر من مواقف فنية ليس فيها أي لا مبالاة أو تطرف وأثبت دائما أنها إيجابية وتسعى إلى التوافق في الخير ونستمر في ذلك".

واستطرد: "وهذا ما حدث عندما قابل الدول أعضاء مجلس الأمن إدراك أهمية هذه القضية بالنسبة لمصر والسودان وحتى إثيوبيا لمنع حدوث توتر في منطقة شرق أفريقيا تزيد من حالة الاحتقان ومن احتمالات التأثير السلبي على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهناك اهتمام دولي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للدخول في وساطة من أجل التوصل لاتفاق".

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