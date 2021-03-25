بلجيكا تقهر ويلز بالثلاثة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

حقق المنتخب البلجيكي مشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم والمقرر إقامتها العام المقبل في قطر، بالفوز على ضيفه الويلزي 3 - 1، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بالتصفيات.





وكان المنتخب الويلزي هو البادئ بالتسجيل عن طريق هاري ويلسون في الدقيقة 11، قبل أن يدرك كيفن دي بروين التعادل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 22.









وفي الدقيقة 28 سجل ثورجان هازارد الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي، قبل أن يؤمن روميلو لوكاكو فوز فريقه بالهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 73.





يذكر أن المنتخب البلجيكي كان قد حصل على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.





وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، اكتسح المنتخب التشيكي مضيفه الأستوني 6 - 2.





وتقدم منتخب استونيا عن طريق راونو سابنين في الدقيقة 12، قبل أن يدرك باتريك تشيك التعادل للمنتخب التشيكي في الدقيقة 18.





وفي الدقيقة 27 سجل أنتونين باراك الهدف الثاني للمنتخب التشيكي، قبل أن يسجل توماس سويتشك ثلاث أهداف "هاتريك" في الدقائق 32 و43و48.





وفي الدقيقة 56 أضاف جاكوب يانكتو الهدف السادس للمنتخب التشيكي، قبل أن يسجل هنري أنير الهدف الثاني لمنتخب استونيا في الدقيقة 86



