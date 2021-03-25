Advertisements

بلجيكا تقهر ويلز بالثلاثة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

الخميس 25/مارس/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
حقق المنتخب البلجيكي مشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم والمقرر إقامتها العام المقبل في قطر، بالفوز على ضيفه الويلزي 3 - 1، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بالتصفيات.

وكان المنتخب الويلزي هو البادئ بالتسجيل عن طريق هاري ويلسون في الدقيقة 11، قبل أن يدرك كيفن دي بروين التعادل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 22.


وفي الدقيقة 28 سجل ثورجان هازارد الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي، قبل أن يؤمن روميلو لوكاكو فوز فريقه بالهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 73.

يذكر أن المنتخب البلجيكي كان قد حصل على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، اكتسح المنتخب التشيكي مضيفه الأستوني 6 - 2.

وتقدم منتخب استونيا عن طريق راونو سابنين في الدقيقة 12، قبل أن يدرك باتريك تشيك التعادل للمنتخب التشيكي في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 27 سجل أنتونين باراك الهدف الثاني للمنتخب التشيكي، قبل أن يسجل توماس سويتشك ثلاث أهداف "هاتريك" في الدقائق 32 و43و48.

وفي الدقيقة 56 أضاف جاكوب يانكتو الهدف السادس للمنتخب التشيكي، قبل أن يسجل هنري أنير الهدف الثاني لمنتخب استونيا في الدقيقة 86

وبهذا الفوز تصدر المنتخب التشيكي المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا،.وتضم المجموعة أيضا منتخب بيلاروس

أخبار تهمك

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ أقل من نصف ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 11 ساعة

"علاقة غير شرعية".. اعترافات مثيرة للمتهمين في واقعة قتل شاب بالوراق

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس رابطة الدوري الإسباني يوجه نصيحة إلى ميسي

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

"النقاز ضمن الترشيحات وتصريح طاهر".. أبرز 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 24 مارس 2021

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

08:59 م

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

08:00 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها