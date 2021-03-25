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بهذه الطريقة.. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته

الخميس 25/مارس/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان حسن الرداد على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر حسن الرداد ، صورة له برفقة والدته بعد رحيلها بأكثر من شهرين ، عبر حسابه الشخصي انسجرام، وعلق على الصورة قائلا : "يوم من أسعد أيام حياتي".


كانت آخر أعمال الفنان حسن الرداد، فيلم «توأم روحي»، الذي شهد العديد من التأجيلات أثناء التصوير بسبب مرض والده الرداد، وبمجرد الانتهاء من التصوير قرر التفرغ التام لوالدته وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم أمينة خليل وعائشة بن أحمد وإخراج عثمان أبو لبن.


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