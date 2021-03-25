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الكشف عن سبب ترك محمد منير تشجيع الزمالك
الخميس 25/مارس/2021 - 12:13 ص
غدير أحمد
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أكد الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج "البريمو"عبر شاشة قناة "Ten"، فإن الفنان الكبير محمد منير لم يسيء لنادي الزمالك وجمهوره خلال التصريحات التي أدلى بها خلال حلوله ضيفًا عبر برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس".
وأضاف:"محمد منير كان يقصد زرع الغيرة في لاعبي الزمالك ، الذين خذلوا جماهيرهم عقب اقتراب وداع دوري أبطال إفريقيا وتأزم موقف الفريق في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط.
وتابع:"محمد منير أعلن عن حبه للاعبي الأهلي لأنهم يدركون قيمة جماهيرهم و لديهم غيرة كبيرة على القميص الأحمـر ، عكس لاعبي الزمالك الذين يساومون النادي بمبالغ طائلة من أجل تجديد عقودهم ولم يحققوا أي شيء يُذكر للنادي".
وسبق وصرح محمد منير أنه كان من أكبر مشجعي نادي الزمالك، لكن الآن هو يحب لاعبي النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه أيضا من أكبر مشجعي نادي بايرن ميونخ.
والجدير بالذكر أن عند مباراة الأهلى وبايرن ميونخ كان منير يشجع الأهلي، وذلك خلال الجزء الرابع من حلقة خاصة مع الكينج في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.
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