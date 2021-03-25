Advertisements

الكشف عن سبب ترك محمد منير تشجيع الزمالك

الخميس 25/مارس/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

أكد الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج "البريمو"عبر شاشة قناة "Ten"، فإن الفنان الكبير محمد منير لم يسيء لنادي الزمالك وجمهوره خلال التصريحات التي أدلى بها خلال حلوله ضيفًا عبر برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس".

وأضاف:"محمد منير كان يقصد زرع الغيرة في لاعبي الزمالك ، الذين خذلوا جماهيرهم عقب اقتراب وداع دوري أبطال إفريقيا وتأزم موقف الفريق في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط.

وتابع:"محمد منير أعلن عن حبه للاعبي الأهلي لأنهم يدركون قيمة جماهيرهم و لديهم غيرة كبيرة على القميص الأحمـر ، عكس لاعبي الزمالك الذين يساومون النادي بمبالغ طائلة من أجل تجديد عقودهم ولم يحققوا أي شيء يُذكر للنادي".


وسبق وصرح محمد منير أنه كان من أكبر مشجعي نادي الزمالك، لكن الآن هو يحب لاعبي النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه أيضا من أكبر مشجعي نادي بايرن ميونخ.


والجدير بالذكر أن عند مباراة الأهلى وبايرن ميونخ كان منير يشجع الأهلي، وذلك خلال الجزء الرابع من حلقة خاصة مع الكينج في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

أخبار تهمك

رئيس رابطة الدوري الإسباني يوجه نصيحة إلى ميسي

منذ ساعة و نصف

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ أقل من نصف ساعة

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ حوالي 6 ساعات

"علاقة غير شرعية".. اعترافات مثيرة للمتهمين في واقعة قتل شاب بالوراق

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"النقاز ضمن الترشيحات وتصريح طاهر".. أبرز 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 24 مارس 2021

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تريزيجيه: والدي "زملكاوي".. وسعد سمير نصحني بالزواج مبكرا

تريزيجيه: "الإنجليزي" كاد يتسبب في فشل احترافي.. وقاسم باشا رفض رحيلي مقابل 15 مليون دولار

الكينج محمد منير ضيف صاحبة السعادة قريبا

أغنية "زوق" الجديدة للكينج منير ضمن الأكثر رواجا بيوتيوب

الاثنين المُقبل..محمد منير في ضيافة "صاحبة السعادة"

الكينج محمد منير: هذه رسالتي للأجيال الجديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

08:59 م

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

08:00 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها