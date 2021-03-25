الكشف عن سبب ترك محمد منير تشجيع الزمالك





أكد الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج "البريمو"عبر شاشة قناة "Ten"، فإن الفنان الكبير محمد منير لم يسيء لنادي الزمالك وجمهوره خلال التصريحات التي أدلى بها خلال حلوله ضيفًا عبر برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس".





وأضاف:"محمد منير كان يقصد زرع الغيرة في لاعبي الزمالك ، الذين خذلوا جماهيرهم عقب اقتراب وداع دوري أبطال إفريقيا وتأزم موقف الفريق في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط.





وتابع:"محمد منير أعلن عن حبه للاعبي الأهلي لأنهم يدركون قيمة جماهيرهم و لديهم غيرة كبيرة على القميص الأحمـر ، عكس لاعبي الزمالك الذين يساومون النادي بمبالغ طائلة من أجل تجديد عقودهم ولم يحققوا أي شيء يُذكر للنادي".









وسبق وصرح محمد منير أنه كان من أكبر مشجعي نادي الزمالك، لكن الآن هو يحب لاعبي النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه أيضا من أكبر مشجعي نادي بايرن ميونخ.







