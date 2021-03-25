تعرف على مراكز وزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا (إنفوجراف)

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن زيادة عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا إلى 138 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقي اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.





من ضمن الـ138 مركزًا ووحدة ومستشفى على مستوى الجمهورية، تم تخصيص عدة مراكز بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط كالتالي:

- مركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي بمحافظة قنا

- تخصيص 3 مراكز بمحافظة سوهاج وهي:

1- مركز رعاية طفل شرق

2- مركز الطبي بالبلينا

3- المركز الطبي الحضري





- بالإضافة إلى 4 مراكز بمحافظة أسيوط، وهي:

1- الوحدة الصحية نزلة باكور

2- الوحدة الصحية بنى زيد بوق

3- مركز صحة الوليدية