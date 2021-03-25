يوسف الحسيني: مصر تستعيد دورها المحوري في القارة السمراء (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر أهملت القارة السمراء بعد وفاة الرئيس محمد أنور السادات، ولكن عملت على استعادة دورها في القارة الأفريقية بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: "استقبال الأفارقة لمصر كان أكثر من عظيم، وهذا الأمر واضح في التصويت لصالح رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الافريقي بشكل جامع".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الأفارقة مقتنعين بشكل كامل بأهمية عودة مصر بمنتهى القوة إلى القارة السمراء، مشيرًا إلى أن تحركات السيسي داخل إفريقيا تعكس اهتمام أصيل واقتناع كامل من الرئيس بأن قوة مصر نابعة من قوة إفريقيا، ومن قوة شراكتها مع الدول الإفريقية.



