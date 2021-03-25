"حجازي": لا يمكن تفريغ حمولة السفينة الجانحة بقناة السويس

قال الربان البحري صالح حجازي، إنه لا يمكن تفريغ حمولة السفينة الجانحة بقناة السويس، مشيرًا إلى أنه لو كانت سفينة بحمولات سائلة لكان عملية التفريغ تمت وتم اعتدال السفينة وتعويمها مرة أخرى.





وأضاف "صالح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن ارتفاع حمولة السفينة تصل إلى 68 متر وهي مسافة لا يمكن التعامل معها إلا بأوناش خاصة.





وأشار إلى أن هذه الواقعة لسفينة الحاويات البنمية ليست الحادثة الأولى لها، موضحًا أنه مع وصول الكراكات ووسائل التفريغ من الممكن أن يستغرق تعويم السفينة 48 ساعة وليس أسبوع أو شهر كما تردد.





وأكد أن المسئولية القانونية على ربان السفينة الأصلي، ولا يوجد أي مسئولية قانونية على المرشد في الميناء الذي يقوم بإرشادها.



