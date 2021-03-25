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أماكن مراكز تلقي لقاح كورونا بمحافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان والاقصر والشرقية (إنفوجراف)

الخميس 25/مارس/2021 - 07:57 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن زيادة عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا إلى 138 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقي اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

من ضمن الـ138 مركز ووحدة ومستشفى على مستوى الجمهورية، تم تخصيص عدة مراكز بمحافظات (الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان والاقصر والشرقية) كالاتي:

- مراكز محافظة الوادى الجديد
1- مركز طبي الفرافرة
2- مركز طبي الداخلة
3- مركز طبي الخارجة

- بالإضافة إلي وحدة صحة الأسرة بالأحياء بمحافظة البحر الأحمر
- مستشفى صدر أسوان بمحافظة أسوان
- مستشفى حميات الأقصر بمحافظة الأقصر

بالإضافة إلى تخصيص 7 مراكز بمحافظة الشرقية وهي:
1- وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى السعديين المركزي
2- وحدة الدميين بالإدارة الصحية بفاقوس
3- قسم الحميات بمستشفى ههيا المركزي
4- مركز الحي 29 بإدارة العاشر من رمضان
5- المركز الطبي بإدارة أبو حماد
6- المركز الطبي بإدارة بلبيس
7- مركز صحة ثانى الزقازيق
أماكن مراكز تلقي لقاح كورونا بمحافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان والاقصر والشرقية (إنفوجراف)
أماكن مراكز تلقي لقاح كورونا بمحافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان والاقصر والشرقية (إنفوجراف)

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