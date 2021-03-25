استشاري يكشف سبب ولادة طفل دون بطن وأمعاء بالأقصر (فيديو)

كشف الدكتور حامد سيد، استشاري النساء والتوليد، تفاصيل الولادة النادرة لطفل بدون بطن وأمعاء بالأقصر، قائلًا: "هذه الحالة تسمى بمتلازمة البطن البرقوقية، لأنها تشبه ثمرة البرقوق، وهي تحدث لحالة كل 50 ألف حالة".





وتابع "سيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن هذه الحالة تحدثت نتيجة بعض الأمراض الوراثية الناتجة من زواج الأقارب، معقبًا: "الأمراض الوراثية تزيد بنسبة الضعف حال الزواج الأقارب".



