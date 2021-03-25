Advertisements
استشاري يكشف سبب ولادة طفل دون بطن وأمعاء بالأقصر (فيديو)
الخميس 25/مارس/2021 - 03:01 ص
كساب أحمد
Advertisements
كشف الدكتور حامد سيد، استشاري النساء والتوليد، تفاصيل الولادة النادرة لطفل بدون بطن وأمعاء بالأقصر، قائلًا: "هذه الحالة تسمى بمتلازمة البطن البرقوقية، لأنها تشبه ثمرة البرقوق، وهي تحدث لحالة كل 50 ألف حالة".
وتابع "سيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن هذه الحالة تحدثت نتيجة بعض الأمراض الوراثية الناتجة من زواج الأقارب، معقبًا: "الأمراض الوراثية تزيد بنسبة الضعف حال الزواج الأقارب".
وأشار إلى أن متلازمة البطن البرقوقية، يولد فيها الطفل بضعف شديد في عضلة البطن أو بدون بطن، والأعضاء التناسلية تكون غير واضحة، ويكون لديه مشاكل في جهاز المثانة والعظام والحبل الشوكي، وهذا الطفل في الغالب يتوفى بعد الولادة كما حدث في هذه الحالة أو بعد شهر أو شهرين، لافتَا إلى أنه لا يمكن منع زواج الأقارب، ولذلك لا بد من إجراء التحاليل المتلازمة قبل الزواج قدر الإمكان.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements