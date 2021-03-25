تشكيل انجلترا المتوقع ضد سان مارينو فى تصفيات المونديال

يلتقي اليوم الخميس منتخب إنجلترا نظيره منتخب سان مارينو ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة انجلترا المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: بيكفورد.





خط الدفاع: تريبير، داير، ماجواير، بن تشيلويل.





خط الوسط: ماديسون، جيمس، رايس.



