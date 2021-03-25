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آخر تطورات حالة نجم الزمالك الصحية
الخميس 25/مارس/2021 - 12:30 ص
محمد زكي
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خضع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته الطبية بعد استبعاده من صفوف المنتخب الأول بسبب نزلة برد.
وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الظهير الأيسر الدولي سلبيتها، وذلك بعد سلبية مسحتين خضع لهما قبل مغادرة معسكر المنتخب الأول.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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