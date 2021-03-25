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آخر تطورات حالة نجم الزمالك الصحية

الخميس 25/مارس/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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خضع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته الطبية بعد استبعاده من صفوف المنتخب الأول بسبب نزلة برد. 

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الظهير الأيسر الدولي سلبيتها، وذلك بعد سلبية مسحتين خضع لهما قبل مغادرة معسكر المنتخب الأول. 

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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