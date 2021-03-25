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شاهد.. تعليق ناري من إبراهيم عيسى على الشامتين في وفاة نوال السعداوي

الخميس 25/مارس/2021 - 01:13 ص
نوال السعداوي
نوال السعداوي
شيماء حسن
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علق الإعلامي، إبراهيم عيسى، على حالة الشماتة في وفاة الكاتبة والمفكرة نوال السعداوي.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "استغربت رد الفعل على وفاة الكاتبة والمفكرة نوال السعداوي، فيما يخص الشماتة تعودنا أن هذا المجتمع مجتمع شماتة وبقى فيه مرض اسمه الشماتة وأرخص أنواع الشماتة هي الشماتة في الموت".

وأضاف: "لكن الواحد يتأمل الشماتة في واحدة بتموت عمرها 90 سنة هو حد قالكوا أنها هتخلد زي ما حصل مع الرئيس مبارك برضو لما مات وهو عمرها يتجاوز الـ90 سنة، ايه الشماتة في الموت مش فاهم، هذه الشماتة بذيئة رخيصة وفاضحة، أنا أفهم الشماتة لما واحد يموت في ريعان شبابه وفي عز مجده إنما الشماتة في موت واحدة عندها 90 سنة، وكأنه يقول شوف العقاب الإلهي مش عارف الغباوة دي جاية منين، هل أنا خشن في غضبي ولكن الشماتة لا تموت فكرة".

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