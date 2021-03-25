شاهد.. تعليق ناري من إبراهيم عيسى على الشامتين في وفاة نوال السعداوي

علق الإعلامي، إبراهيم عيسى، على حالة الشماتة في وفاة الكاتبة والمفكرة نوال السعداوي.





وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "استغربت رد الفعل على وفاة الكاتبة والمفكرة نوال السعداوي، فيما يخص الشماتة تعودنا أن هذا المجتمع مجتمع شماتة وبقى فيه مرض اسمه الشماتة وأرخص أنواع الشماتة هي الشماتة في الموت".



