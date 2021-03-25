وزير المالية: ميكنة الضرائب ستحد من ظاهرة التهرب الضريبي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة حوالي 1300 مليار جنيه، وهناك زيادة بها 16.5%، متابعًا: "متوقع تحقيق إيرادات 1800 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي المقبل".



وأضاف "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الزيادة تأتي من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، متابعًا: "ميكنة الضرائب ستحد من ظاهرة التهرب الضريبي".



وأشار وزير المالية، إلى أن موازنة العام المالي المقبل من المتوقع أن تشهد انخفاضًا في معدل العجز الكلي.

