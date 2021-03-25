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رئيس هيئة الأرصاد السابق: انحسار الرياح على هذه المناطق

الخميس 25/مارس/2021 - 08:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد السابق، إن العاصفة الترابية التي تعرضت لها أغلب محافظات الجمهورية منذ يوم الاثنين الماضي انتهت، مؤكدًا أن هناك انحسار للرياح على محافظة سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأضاف "عبدالعال" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك انخفاض في درجات الحرارة والعودة إلى معدلاتها الطبيعية بعد الارتفاع الذي شهدته خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن درجات الحرارة سوف تنحصر ما بين 21 و22 درجة مئوية واستقرار في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل، محذرًا من تخفيف الملابس الثقيلة خاصة أن فصل الربيع في بداياته يقترب كثيرًا من أجواء فصل الشتاء.

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