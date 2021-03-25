رئيس هيئة الأرصاد السابق: انحسار الرياح على هذه المناطق

قال أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد السابق، إن العاصفة الترابية التي تعرضت لها أغلب محافظات الجمهورية منذ يوم الاثنين الماضي انتهت، مؤكدًا أن هناك انحسار للرياح على محافظة سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





وأضاف "عبدالعال" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك انخفاض في درجات الحرارة والعودة إلى معدلاتها الطبيعية بعد الارتفاع الذي شهدته خلال اليومين الماضيين.



