وزير المالية: نتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.4% في موازنة العام المالي المقبل



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمقدار 5.4% في موازنة العام المالي المقبل.



وأضاف "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه من المتوقع أن تنخفض حصيلة الضرائب في الموازنة العام المقبل 150 مليار جنيه.



وأشار إلى أن موازنة العام المقبل ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات، متابعًا: "نحافظ على البرامج الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة" في موازنة العام المقبل".

