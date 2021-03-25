محمد رشاد ينفصل عن شركة إنتاجه ويبدأ في العمل منفردًا

أعلن النجم محمد رشاد انفصاله عن شركة ار اتش للإنتاج الفني بعد عامين من التعاون قدم رشاد خلال هذه الفترة عدد من الأغنيات والكليبات الناجحة.









رشاد اعلن خبر انفصاله عن الشركة من خلال حسابه على الفيس بوك حيث قال إنه سعيد بالتعاون مع الشركة الذي نتج عنه اعمال فنية مميزة يحبها على المستوى الشخصي ومؤكدا أن نهاية التعاقد لا تعني انتهاء الصداقة بينه وبين منتجي الشركة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.









من جهة أخرى أعلن سيكا سمير مدير أعمال محمد رشاد أن هناك العديد من المفاجآت الفنية القوية خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا



