الأرصاد تكشف طقس الخميس.. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أكد محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بمركز الأرصاد الجوية، على انتهاء العاصفة الترابية التي شهدتها أغلب محافظات الجمهورية انتهت بصفة عامة، مشيرًا إلى أن هدوء لسرعة الرياح وتحسن في الرؤية اعتبارًا من فجر الخميس على القاهرة والوجه البحري.



وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن هناك هدوء لسرعة الرياح على أغلب مناطق الجمهورية باستثناء المنطقة الغربية تشهد نشاط للرياح ولكنه غير مثير للرمال والأتربة.



وأكد على استقرار الأجواء اعتبارا من فجر الخميس وفرص سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، لافتًا إلى أن درجات الحرارة شهدت اليوم انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة وصلت إلى 10 درجات، مؤكدًا على استقرار الأوضاع الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل.