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بيان مهم من الأرصاد حول طقس الخميس

الخميس 25/مارس/2021 - 02:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بيانًا، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس 24 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

طقس الخميس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.
- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.
بيان مهم من الأرصاد حول طقس الخميس
بيان مهم من الأرصاد حول طقس الخميس

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