حقيقة تسبب مروة السلحدار في جنوح سفينة قناة السويس

كشف القبطان البحري مروة السلحدار، حقيقة الأنباء المتداولة حول تسببها في جنوح السفينة البنمية في مجرى مياه قناة السويس، قائلة: "ليس لي علاقة بهذا الأمر"



وتابعت "السلحدار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن صورتها كانت منذ أيام نشرتها منصة إخبارية، للاحتفاء بدخول العنصر النسائي قناة السويس وتم تداولها اليوم على إنها خلال قيادتها السفينة البنمية، مؤكدة أنها حاليها على متن سفينة عايدة 4.



وأكدت أن سوء الأحوال الجوية يمكن أن يصيب أي أعطال للسفن وهو أمر طبيعي، مضيفة أن ما حدث من السفينة البنمية يحدث في كل الممرات بالعالم.