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"التأمين الاجتماعي": أسر شهداء كورونا من الأطقم الطبية تتقاضى "معاشين"

الخميس 25/مارس/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إن 52% من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا تتراوح قيمته ما بين ألف وألفي جنيه، معقبًا: "ما يقرب من 40 ألف شخص فقط يتقاضون معاشا أقل من ألف جنيه بحد أدنى 900 جنيه، بينما 20% من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا تتراوح قيمته من ألفي جنيه إلى 3 آلاف جنيه".

وتابع "عوض"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء الأربعاء، أن 10 % من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا يتراوح من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه، بينما يحصل ما يقرب من نصف مليون شخص على معاش يتراوح ما بين 4 و5 آلاف جنيه، وحوالي 250 ألف شخص يتقاضون معاش أعلى من 5 آلاف بحد أقصى 12 ألف شخص.

وأشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إلى أن أسر شهداء كورونا من الأطقم الطبية تتقاضى معاشين، يشمل معاش الوفاة الطبيعية، ومعاش تأمين إصابات العمل.

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