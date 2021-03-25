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المنتج تامر مرسي يطرح البرومو الرسمي لـ"بين السما والأرض" عبر السوشيال ميديا

الخميس 25/مارس/2021 - 12:53 ص
بوابة الفجر
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طرح المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي لمسلسل بين السما والارض استعداد لعرضه بموسم رمضان ٢٠٢١.


وكان قد نشر الفنان محمود الليثى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عدد من الصور من كواليس مسلسله الجديد " بين السماء والارض " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.


وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا والإنسانية.


يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" سيعرض في رمضان المقبل وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.


المسلسل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة .

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