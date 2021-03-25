ميدو: لهذا السبب كان يجب استبعاد جنش من الزمالك نهائيًا









أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، أنه كان يجب أن يتخذ الزمالك قرارًا صارمًا باستبعاد محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الأبيض، بعد تصريحاته عن الشناوي.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كان يجب استبعاد جنش نهائيًا من الزمالك عقب تصريحاته عن أفضلية الشناوي حارس الأهلي عن أي حارس آخر في مصر، خاصة أنه كان قبل يوم واحد فقط من مباراة هامة للزمالك، حتى إذا كان هذا الحديث حقيقيًا".



